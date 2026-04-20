Орлов: «Не помню, когда в последний раз в «Спартаке» был такой полузащитник, как Барко»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» при Хуане Карседо.

«Спартак» переиграл дома «Ахмат». Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно. А Барко я просто восхищен! Какой гол он сегодня сделал! Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру. Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в «Спартаке» был такой полузащитник», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» набрал 45 очков после 25 туров РПЛ и занимает пятое место в таблице.