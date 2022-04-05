В ЦСКА прокомментировали временный отъезд тренера по физподготовке Морганса

В ЦСКА сообщили, что тренер по физподготовке Морганс работает удаленно

В ЦСКА сообщили, по каким причинам тренер по физподготовке Райланд Морганс вернулся в Уэльс. Ранее «Чемпионат» заявил, что тренер прервал работу в клубе.

«Морганс с разрешения руководства клуба по семейным обстоятельствам уехал на родину. Он продолжает работать с командой удаленно. Как только ситуация дома улучшится, он сразу вернется в Москву», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона из-за ситуации на Украине. По итогам 23 туров РПЛ ЦСКА набрал 43 очка и расположился на третьем месте в таблице.

9 апреля армейцы сыграют с «Химками» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 14.00 мск.