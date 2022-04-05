Цорн может получить новые полномочия в «Локомотиве» по окончании сезона

По окончании сезона-2021/22 в «Локомотиве» возможны новые управленческие перестановки.

По информации Metaratings.ru, одним из вариантов развития событий является усиление влияния в клубе спортивного директора Томаса Цорна. После завершения текущего сезона Цорн может сменить на посту генерального директора клуба Владимира Леонченко, сохранив при этом функции спортивного директора.

Как сообщается, такой вариант был предложен председателю совета директоров «Локомотива» Александру Плутнику, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Леонченко был назначен гендиректором железнодорожников в конце 2020 года. Цорн работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. Изначально он занимал должность технического директора, а в ноябре 2021 года стал спортивным директором клуба.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 матчах.