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Стала известна вероятная причина вывода Лоськова и Пашинина из тренерского штаба «Локомотива»

Влияние Лоськова и Пашинина на лидеров «Локомотива» стало вероятной причиной их вывода из тренерского штаба команды
Анна Горшкова
Корреспондент
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Стала известна вероятная причина вывода тренеров «Локомотива» Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба команды.

Как сообщает Metaratings.ru со ссылкой на два независимых источника в клубе, бывшего исполняющего обязанности главного тренера команды Марвина Комппера беспокоила близость лидеров команды — Гильерме, Баринова, Жемалетдинова, Миранчука — к российским тренерам. Немецкий специалист, осуществляющий фактическое руководство командой, опасался, что раздевалка может из-за этого расколоться на два лагеря.

Вероятно, Комппер поделился своими опасениями со спортивным директором Томасом Цорном, в результате чего в команде и произошли перестановки. При этом мнение футболистов по вопросу отстранения Лоськова и Пашинина не было учтено.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 22 играх. Следующий матч железнодорожники проведут 10 апреля в гостях против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/veroyatnaya-prichina-vyvoda-loskova-i-pashinina-iz-trenerskogo-shtaba-loko-ikh-vliyanie-na-liderov-k-1238182/
Дмитрий Лоськов
Марвин Комппер
Олег Пашинин
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ФК Локомотив (Москва)
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