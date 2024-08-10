В ЦСКА рассказали о характере травмы Виллиана Роши

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме центрального защитника команды Виллиана Роши, из-за которой он был заменен в первом тайме матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Механизм травмы неприятный. Сейчас наложим швы, отвезем в специальный центр и проведем обследование. Надеюсь, порадуем вас приятными новостями уже в ближайшее время», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

После первого тайма «Краснодар» с минимальным счетом обыгрывает ЦСКА (1:0) благодаря голу Жоау Батчи.