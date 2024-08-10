«Краснодар» — ЦСКА: Кайо и Виллиан Роша были заменены из-за травм

Защитник «Краснодара» Кайо получил травму в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА.

28-летний бразилец был заменен на 19-й минуте на Тормену. На 44-й минуте из-за травмы также был заменен защитник армейцев Виллиан Роша. Вместо него вышел Матвей Лукин.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.