Бабаев: «Велика вероятность, что мы увидим Фернандеса в качестве игрока»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал потенциальное возвращение Марио Фернандеса в клуб.

«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьонале». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока», — сказал Бабаев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.