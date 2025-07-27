«Балтика» отдала форварда Эльдарушева в аренду в «МЛ Витебск»

Нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев на правах аренды перешел в «МЛ Витебск», информирует пресс-служба калининградцев.

Соглашение с белорусским клубом рассчитано до 15 декабря 2025 года.

Эльдарушев перешел в «Балтику» из «Акрона» в июле 2024 года. С того момента он провел за команду 26 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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