В «Бешикташе» ответили на вопрос об интересе к российским игрокам
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби рассказал «СЭ», интересуется ли турецкая команда россиянами из РПЛ.
«Интерес есть только к Кузяеву. Не интересуемся другими россиянами», — сказал Чеби «СЭ».
Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.
Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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