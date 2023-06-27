Агент Тюкавина заявил, что в «Динамо» еще не поднималась тема продления контракта с футболистом
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал про подготовку нападающего «Динамо» Константина Тюкавина к сезону и прокомментировал ситуацию с продлением контракта.
«Константин с новым тренером еще даже не здоровался. Он только прошел медосмотр, и сегодня будет первая тренировка. По поводу продления контракта мы еще не собирались. Сейчас только собирается команда, и тема пока не поднималась», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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