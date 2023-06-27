Колодин объяснил спад в игре «Динамо»: «У клуба была болезнь второго года»
Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне РПЛ.
«Не скажу, что для «Динамо» сезон получился провальным. Было интересно наблюдать за командой. Но у клуба присутствовала болезнь второго года, третий сезон для многих молодых футболистов будет уверенней. Верю, что они станут мужиками и будут играть более агрессивно», — сказал Колодин «СЭ».
По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
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Ростов – Факел
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