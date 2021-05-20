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В «Арсенале» рассказали о будущем Дмитрия Парфенова

18:05
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера клуба Дмитрия Парфенова.

Евгений Луценко и&nbsp;Александр Ломовицкий.«Нужны усиления во все линии, но у нас нет трансферного бюджета». Гурам Аджоев подвел итоги сезона для «Арсенала»

— Как вы оцениваете работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым?

— Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону.

Парфенов возглавил команду 2 ноября 2020 года. «Арсенал» закончил сезон Тинькофф РПЛ на 14-м месте с 23 очками в активе и сохранил прописку в премьер-лиге.

(Сергей Федоров)

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