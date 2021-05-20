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Газизов высказался о трансфере Урунова в «Уфу»

17:27
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о переходе Остона Урунова, а также рассказал, где пройдет первый сбор команды.

«По Урунову еще нет никаких подвижек. Что касается сборов команды, то первый сбор пройдет в Подмосковье, а далее посмотрим» , — сказал Газизов «СЭ».

20-летний Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года,а затем за миллион евро он перешел в «Спартак». В феврале 2021 года полузащитник ушел в аренду снова в «Уфу».

(Владислав Флегонтов)

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