В «Арсенале» рассказали о будущем арендованных футболистов

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «СЭ» рассказал о будущем футболистов, у которых истекают контракты и арендные соглашения с клубом.

«Те, кто находятся в аренде, в любом случае по регламенту должны вернуться в свои клубы. Это не означает, что их у нас не будет в новом сезоне, будем разговаривать и работать, но пока их аренды завершаются. Что касается тех игроков, у кого заканчиваются контракты с клубом, то ситуацию мы держим на контроле, общались и будем еще общаться и со спортивным директором, и с главным тренером, но давайте пока обойдемся без конкретных фамилий», — сказал Аджоев «СЭ».

«Арсенал» закончил сезон Тинькофф РПЛ на 14-м месте с 23 очками в активе и сохранил прописку в премьер-лиге.

(Сергей Федоров)