В Англии сообщили, что «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Кварацхелию
18:40
«Вест Хэм» проявляет наиболее предметный интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает Football Insider.
Трансфер вингера «Рубина» оценивается в 15 миллионов евро. «Молотобойцы» готовы заплатить такую сумму за 20-летнего игрока сборной Грузии.
Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.
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