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В Англии сообщили, что «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Кварацхелию

18:40
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
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«Вест Хэм» проявляет наиболее предметный интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает Football Insider.

Трансфер вингера «Рубина» оценивается в 15 миллионов евро. «Молотобойцы» готовы заплатить такую сумму за 20-летнего игрока сборной Грузии.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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