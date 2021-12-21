В Англии сообщили, что «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Кварацхелию

«Вест Хэм» проявляет наиболее предметный интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает Football Insider.

Трансфер вингера «Рубина» оценивается в 15 миллионов евро. «Молотобойцы» готовы заплатить такую сумму за 20-летнего игрока сборной Грузии.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.