В «Динамо» оценили влияние курток Шварца на результаты команды
18:18
Московское «Динамо» в Instagram выложило полушуточное исследование. В клубе решили выяснить, в какой куртке главный тренер команды Сандро Шварц добился наибольших успехов с командой.
15 декабря Сандро Шварц подписал новое соглашение с клубом. Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. Его прежний договор был рассчитан до окончания текущего сезона.
43-летний Шварц тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Бело-голубые занимают второе место в чемпионате Тинькофф РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.
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