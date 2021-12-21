В «Динамо» оценили влияние курток Шварца на результаты команды

Московское «Динамо» в Instagram выложило полушуточное исследование. В клубе решили выяснить, в какой куртке главный тренер команды Сандро Шварц добился наибольших успехов с командой.

15 декабря Сандро Шварц подписал новое соглашение с клубом. Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. Его прежний договор был рассчитан до окончания текущего сезона.

43-летний Шварц тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Бело-голубые занимают второе место в чемпионате Тинькофф РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.