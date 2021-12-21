Червиченко высказался о возможном переходе Николсона в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона в московский клуб.

«Мне сложно говорить, потому что я никогда не видел этого игрока. То, что он с Ямайки, — это оригинально. В мою бытность мы купили одного игрока с Ямайки, что-то так себе. Романцев посмотрел на него и перепугался, больше одного раза в состав не ставил.

Ямаец из бельгийского чемпионата за 10 миллионов евро? Он тогда должен быть огненным игроком, в два раза лучше Промеса. Если купят опять какое-то непотребство за такую сумму, то тогда понятно — итальянская бригада начала зарабатывать деньги», — цитирует Червиченко Betonmobile.ru.

Сегодня, 21 декабря, стало известно, что «Спартак» договорился с «Шарлеруа» о переходе 24-летнего форварда. Ранее Twitter красно-белых опубликовал загадочный пост с песней ямайской регги-группы.