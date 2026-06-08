Ротенберг оценил значение чемпионства «Зенита» для Санкт-Петербурга

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

«Поздравляю «Зенит» с чемпионством. Это здорово для Санкт-Петербурга. Всегда слежу за разными видами спорта. Конечно, больше за хоккеем. Но пытаюсь увидеть что-то новое из других видов спорта, беру на вооружение», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Зенит» завершил сезон на первом месте РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 11-й раз.