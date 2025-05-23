В «Ахмате» заявили, что команда успешно приземлилась в Санкт-Петербурге

В пресс-службе «Ахмата» заявили «СЭ», что команда успешно приземлилась в Санкт-Петербурге.

Ранее в пятницу появилась информация, что самолет грозненцев, который направлялся на матч 30-го тура РПЛ против «Зенита», был перенаправлен в Москву.

«Погода наладилась. Команда вылетела из Москвы и успешно приземлилась в Санкт-Петербурге», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» состоится 24 мая. Начало — в 16.30 мск.