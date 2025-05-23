В «Ахмате» подтвердили, что самолет с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

В пресс-службе «Ахмата» прокомментировали «СЭ» новость, что самолет с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге.

Ранее об этом заявило издание «Чемпионат».

«Из-за непогоды в Санкт-Петербурге наша команда села во Внуково. Дозаправились и сейчас вылетаем в Санкт-Петербург», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» состоится 24 мая. Начало — в 16.30 мск.