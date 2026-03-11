В «Ахмате» ответили на вопрос о судействе: «Не надо всех собак вешать на арбитров»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ после возобновления чемпионата.

«Что имеем, то имеем. От того, что мы будем говорить, ничего не поменяем. Линию офсайда не изменим, да и все остальное тоже. Говорить о том, что аномальное количество просмотров ВАР, не стоит. А разве не аномальные результаты показали клубы лидирующей группы? Не надо всех собак вешать на судей. Они делают то, что могут», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» победил ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в весенней части чемпионата. Грозненцы располагаются на девятой строчке, имея в активе 26 очков.

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