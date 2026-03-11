Тщательнее всего выбирают судей на матчи «Зенита», «Спартака» и «Ахмата»

В сезоне-2025/26 на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка России назначались 86 арбитров, включая судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР. Самыми востребованными оказались Ян Бобровский, Евгений Буланов (по 32 назначения), Артур Федоров и Антон Фролов (по 31). 83 человека работали на играх РПЛ, Евгений Синянский, Альмир Хатмуллин и Михаил Шпильфогель — только на кубковых встречах.

Тщательнее всего судейские начальники подходили к выбору рефери на матчи «Ахмата», «Зенита» и «Спартака» — на них работали по 59 арбитров. А вот на встречи с участием «Динамо» Мх и «Оренбурга» назначались по 71 человеку.

Ни разу не отправлялись на игры «Спартака» Евгений Кукуляк (выпускник школы ЦСКА) и москвич Сергей Чебан.

В сезоне чаще других матчи обслуживали Бобровский и Буланов (по 32 раза). Если же учитывать назначения в РПЛ только в роли судей, то тут лидируют Кирилл Левников и Сергей Карасев (по 12 игр).

В 20-м туре прервалась рекордная серия Артема Чистякова: до этого он получал назначения в чемпионате 56 туров подряд. Сейчас продолжаются серии беспрерывных назначений в РПЛ у Бобровского (25 туров), Инала Танашева (21) и Фролова (20). Среди ассистентов арбитров шесть туров подряд назначается Алексей Лунев.