Агент защитника ЦСКА Лукина: «Матвей набрал форму и готов играть»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, ответил на вопрос о физической готовности футболиста к сезону.

«Матвей пропустил три дня сборов по определенным административным моментам, но я не думаю, что это серьезно сказалось на его физическом состоянии. Матвей находится в тесном контакте с Фабио Челестини. Сейчас он набрал форму и готов играть. Надеемся, что увидим его в игре с «Балтикой» с первых минут», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 21-летний защитник провел 14 игр, в которых забил 1 гол.

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