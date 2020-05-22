«Уже боюсь об этом говорить». Федун рассказал о лечении от коронавируса
11:38
Владелец «Спартака» Леонид Федун пока не готов сказать, когда его выпишут из больницы. Напомним, он проходит лечение в связи с заболеванием коронавирусом.
— Когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить... Пока в больнице, пока лечусь, — сказал Федун. (Виталий Айрапетов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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