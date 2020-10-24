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«Увозим 3 очка в Москву, снова стали лидерами РПЛ». Понсе — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

21:11
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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе, который забил гол в ворота «Краснодара» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ, после встречи назвал напряженной игру против «быков».

— Очень хорошая была игра. Напряженная с точки зрения физики и футбольных качеств. Рады, что забрали 3 очка, увозим их в Москву. Снова стали лидерами чемпионата, — сказал Понсе в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний Понсе провел 12 матче за красно-белых, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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