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Сегодня, 17:19

Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признался, что считает Валерия Карпина идеальным тренером.

— Когда Карпин ведет диалог с игроком, то он больше мотивирует или устраивает разнос?

— Лично со мной спокойный диалог, не монолог. Мы нашли проблему и на данный момент ее решили, — приводит «РБ Спорт» слова Уткина.

— Для вас Карпин — это идеальный тренер?

— Да. Почему? После того, как я пришел в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать.

«Ростов» под руководством Карпина на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-utkin-dlya-menya-karpin-e-to-ideal-ny-j-trener/
Валерий Карпин
Даниил Уткин
Футбол
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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