«Динамо» — «Урал»: Бителло забил дебютный гол в РПЛ и удвоил преимущество хозяев
Полузащитник «Динамо» Бителло забил в ворота «Урала» в матче 13-го тура РПЛ — 2:0.
23-летний бразилец забил на 61-й минуте. Гол стал для него дебютным в РПЛ. Ранее полузащитник отличался только в FONBET Кубке России.
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|1 : 0
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|28.10
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|
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|28.10
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|
Зенит – Ахмат
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|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
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|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
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Краснодар
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