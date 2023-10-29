«Динамо» — «Урал»: Бителло забил дебютный гол в РПЛ и удвоил преимущество хозяев

Полузащитник «Динамо» Бителло забил в ворота «Урала» в матче 13-го тура РПЛ — 2:0.

23-летний бразилец забил на 61-й минуте. Гол стал для него дебютным в РПЛ. Ранее полузащитник отличался только в FONBET Кубке России.