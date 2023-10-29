«Динамо» — «Урал»: Тюкавин открыл счет, забив впервые с августа

«Динамо» открыло счет в матче против «Урала» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

Счет на 42-й минуте с передачи Дмитрия Скопинцева открыл Константин Тюкавин.

21-летний форвард забил впервые с матча против «Зенита» (3:2) в 3-м туре РПЛ, который проходил 6 августа. Тогда Тюкавин оформил дубль.