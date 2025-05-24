«Урал» сыграет с «Ахматом», «Сочи» встретится с «Пари НН» в стыковых матчах

Определились пары стыковых матчей за право играть в РПЛ

Определились пары клубов, которые примут участие в переходных матчах за место в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Как сообщает РФС, из РПЛ в стыках сыграют «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места соответственно по итогам заключительных туров чемпионата. Первую лигу представят «Урал» и «Сочи», которые финишировали на 4-й и 5-й позициях.

Бронзовый призер ФНЛ-1 «Черноморец» не будет участвовать в переходных матчах, поскольку клуб не смог пройти процедуру лицензирования.

Таким образом, «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН». Матчи пройдут 28 и 31 мая. Хозяевами в первых играх станут команды первой лиги.