«Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ

РФС объявил, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не прошли лицензирование для участия в чемпионате России в сезоне-2025/26.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов приняла решение об отказе в выдаче лицензии ФК «Химки», ФК «Черноморец» и ФК «СКА-Хабаровск», — говорится в заявлении.

«Химки» после 30 туров РПЛ набрали 29 очков и заняли 12-е место в таблице.

«Черноморец» с 64 очками стал третьим в первой лиге, «СКА-Хабаровск» с 53 очками — на 6-й строчке первой лиги.

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