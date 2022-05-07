В субботу, 7 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата красно-белые обыграли соперника со счетом 1:0. В рамках РПЛ уральцы не побеждают «Спартак» уже четыре матча подряд. В последни раз — в сентябре 2019 года (2:1).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.