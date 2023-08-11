«Урал» — «Спартак»: Левникова спас ВАР-дебютант. Пенальти назначен правильно

На 9-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Руслана Литвинова и не наказал его 11-метровым ударом.

Судья не увидел, что после удара Тимура Аюпова в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с отставленной правой рукой спартаковца.

В действия Левникова вмешался Роман Галимов, который дебютировал в РПЛ в роли видеоарбитра. После этого рефери посмотрел видеозапись и на 11-й минуте правильно назначил пенальти.