Спортивный директор «Факела» анонсировал еще один трансфер команды

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что трансферная кампания клуба еще не закончена.

«Трансферная кампания еще не закончена. Скоро будет еще один трансфер на вход», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Этим летом «Факел» пополнили вратари Виталий Гудиев и Александр Беленов, защитники Антонио Яколиш, Федор Кудряшов и Игорь Калинин (аренда), полузащитники Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев, а также нападающий Александр Долгов.

После трех туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В 4-и туре команда 13 августа сыграет с «Зенитом».