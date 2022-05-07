«Нижний Новгород» — «Ахмат»: составы команд

«Нижний Новгород» на своем поле примет «Ахмат» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Гойлов, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Карасев, Ткачук, Эннин, Милсон.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Швец, Трошечкин, Уткин, Бериша, Садулаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Харин, Умаев, Конате.