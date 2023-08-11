«Урал» — «Спартак»: Бонгонда сравнял счет

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил в ворота «Урала» в матче 4-го тура РПЛ.

На 54-й минуте Бонгонда забил после подачи Квинси Промеса. Это уже пятое результативное действие для новичка красно-белых в текущем сезоне.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Урал» — «Спартак».