«Урал» — «Спартак»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Урал» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Игра проходит в Екатеринбурге.

На 12-й минуте «Урал» мог открыть счет встречи, но голкипер «Спартака» Илья Свинов отразил удар Даниеля Мишкича с пенальти. В концовке первого тайма тот же Мишкич дальним ударом все же поразил ворота красно-белых и вывел свою команду вперед.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Урал» — «Спартак».