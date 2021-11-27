«Урал» — «Сочи»: Бикфалви, Нобоа и Кассьерра выйдут на поле с первых минут
Стали известны составы «Урала» и «Сочи» на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Агеев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригау, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Шакуро, Маммана, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозинью, Дуганджич.
Матч «Урал» — «Сочи» состоится сегодня, 27 ноября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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