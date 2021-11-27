Рангник будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» в два раза больше, чем в «Локомотиве»

Глава «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 9 миллионов евро в год, утвержадет Mirror. Это в два раза больше, чем он зарабатывает в московском клубе.

Ранее стало известно, что 63-летний Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». С ним будет подписан контракт до конца нынешнего сезона.

Кроме того, немецкий спецалист получит работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет. Рангник при этом не исключает варианта, при котором может продолжить тренировать «МЮ».

На посту главного тренера он сменит Майкла Кэррика, который руководит командой после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Ожидается, что Рангник приступит к работе на следующей неделе.

«Локомотив» объявил о назначении Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт рассчитан на три года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.