В субботу, 27 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата сочинцы обыграли соперника со счетом 2:0. В последний раз «Урал» побежал «Сочи» в прошлом сезоне (1:0).

После 15 матчей екатеринбуржцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, а «Сочи» расположился на третьей строчке.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.