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«Урал» — «Сочи»: прямая трансляция матча, начало в 12.00

10:30
«Урал» на своем поле примет «Сочи» в матче РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Сочи» в матче РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: сначала уральцы были сильнее со счетом 3:1, а во втором круге «Сочи» одержал победу 2:0.

Следить за матчем «Урал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Сочи»

Урал — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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