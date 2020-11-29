«Урал» — «Сочи»: прямая трансляция матча, начало в 12.00
10:30
В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами: сначала уральцы были сильнее со счетом 3:1, а во втором круге «Сочи» одержал победу 2:0.
Следить за матчем «Урал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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