В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: сначала уральцы были сильнее со счетом 3:1, а во втором круге «Сочи» одержал победу 2:0.

Следить за матчем «Урал» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Сочи»