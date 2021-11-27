«Сочи» не смог обыграть «Урал» на выезде и впервые в сезоне сыграл вничью
«Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
В составе хозяев отличился Рафал Аугустыняк, единственный гол гостей забил Кристиан Нобоа.
Отметим, что сочинцы заканчивали матч в меньшинстве — на 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Матео Барач. «Сочи» впервые в сезоне-2021/22 сыграл вничью: до этого у команды было 9 побед и 6 поражений в 15 матчах.
«Урал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 16 матчах, опередив «Химки» и тульский «Арсенал» по дополнительным показателям. «Сочи» идет на 3-й строчке с 28 очками в 16 играх.
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