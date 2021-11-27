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«Сочи» не смог обыграть «Урал» на выезде и впервые в сезоне сыграл вничью

«Сочи» не смог обыграть «Урал» на выезде и впервые в сезоне сыграл вничью
15:56
27 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Сочи». Фото ФК «Сочи»
27 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Сочи». Фото ФК «Сочи»
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«Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

В составе хозяев отличился Рафал Аугустыняк, единственный гол гостей забил Кристиан Нобоа.

Отметим, что сочинцы заканчивали матч в меньшинстве — на 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Матео Барач. «Сочи» впервые в сезоне-2021/22 сыграл вничью: до этого у команды было 9 побед и 6 поражений в 15 матчах.

«Урал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 16 матчах, опередив «Химки» и тульский «Арсенал» по дополнительным показателям. «Сочи» идет на 3-й строчке с 28 очками в 16 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Сочи
Голы
Аугустыняк, 34 (1:0), Нобоа, 68 (1:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов (Железнов, 75 ) Кулаков Гагнидзе Бикфалви
Сочи
Адамов Барач Родригау Терехов (Маммана, 86) Цаллагов Маргасов Прохин Бурмистров (Ангбан, 68) Воробьев (Жоаузинью, 46) Нобоа Кассьерра (Дуганджич, 90+3)
Предупреждения
Бикфалви 27  -  Терехов 43, Кассьерра 47, Барач 62
Удаления
Барач 74 (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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22%

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1.50
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П1

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22%

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры