11:1! «Зенит» уничтожил команду из Егорьевска в матче молодежных команд
«Зенит» с неприличным счетом победил команду «УОР №5» в матче 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Питерцы уничтожили соперника со счетом 11:1.
М-Лига
17-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «УОР №5» (Егорьевск) — 11:1 (5:0)
Голы: Белохонов, 12 — с пенальти (1:0). Васильев, 16 (2:0). Михайловский, 22 (3:0). Саусь, 28 (4:0). Михайловский, 32 (5:0). Шепет, 47 (5:1). Хвастухин, 48 (6:1). Хвастухин, 65 (7:1). Хвастухин, 65 (8:1). Коршунов, 81 (9:1). Котов, 84 (10:1). Хвастухин, 90+1 (11:1).
Удаление: Алексеев (УОР №5), 7.
Судья: Целовальников (Астрахань).
27 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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