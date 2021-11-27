«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд
«Ахмат» примет «Ростов» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Иналкаев, Себаи.
«Ростов»: Песьяков, терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян, Фольмер, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Щенятин, Исик, Комличенко, Турищев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю