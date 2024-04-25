«Урал» — «Ростов»: Роналдо вывел гостей вперед

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«Ростов» открыл счет в матче против «Урала» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 57-й минуте после углового отличился форвард ростовчан Роналдо.