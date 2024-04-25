«Урал» — «Ростов»: Роналдо вывел гостей вперед
«Ростов» открыл счет в матче против «Урала» в 21-м туре РПЛ — 1:0.
На 57-й минуте после углового отличился форвард ростовчан Роналдо.
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|
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|25
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|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
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|11
|4
|42-34
|41
|
5
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|24
|11
|5
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|34-29
|38
|
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|
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|
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|6
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|25
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|5
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|
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|Ахмат
|24
|6
|5
|13
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|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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