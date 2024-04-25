Сергей Шавло: «ЦСКА потерял трех ведущих футболистов, но у «Спартака» все равно не будет преимущества»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы красно-белых в дерби с ЦСКА.

«Сейчас неважно, какие места занимают ЦСКА и «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Шавло. — Это дерби, будет борьба, желтые карточки. В этом матче нет фаворита. Да, армейцы потеряли трех ведущих футболистов, но это не означает, что у «Спартака» будет преимущество. Есть другие игроки. Все зависит от того, кто первый забьет. В воротах будет играть Акинфеев, который выручает ЦСКА. Подарка не будет».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 20.30.