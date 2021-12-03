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«Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова

09:31
Игорь Шалимов. Фото Официальный сайт "Урала"
Игорь Шалимов. Фото Официальный сайт &quot;Урала&quot;
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«Урал» выступил с заявлением, прокомментировав информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! — говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбургского клуба. — Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку перед игрой 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Мы огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации».

После 16 туров РПЛ «Урал» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

В 17 туре екатеринбуржцы сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 4 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

 

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/informacziya-o-vozmozhnoj-otstavke-shalimova-lozh

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры