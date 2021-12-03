«Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова
«Урал» выступил с заявлением, прокомментировав информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.
«Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! — говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбургского клуба. — Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку перед игрой 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
Мы огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации».
После 16 туров РПЛ «Урал» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
В 17 туре екатеринбуржцы сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 4 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/informacziya-o-vozmozhnoj-otstavke-shalimova-lozh
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