«Урал» опроверг информацию о возможной отставке Шалимова

«Урал» выступил с заявлением, прокомментировав информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! — говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбургского клуба. — Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провел очередную тренировку перед игрой 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Мы огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. «Урал» постарается разобраться в ситуации».

После 16 туров РПЛ «Урал» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

В 17 туре екатеринбуржцы сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 4 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.