Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Азмун прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»

09:49
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на слухи о возможном уходе из петербургского клуба.

«Понятно, что любой игрок хочет прогрессировать, выступать в топовых чемпионатах, — приводит слова Азмуна официальный сайт петербургского клуба. — Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться в «Зените».

Также нападающий высказался о своем сотом матче за петербуржцев.

«Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько игр. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые фанаты. Очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в клубе, я готов делать свою работу», — сказал он.

Азмун отметил, что его голы — это заслуга его партнеров по команде.

«Очень благодарен всем футболистам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда уступила, в твоих голах нет никакого смысла», — подытожил нападающий.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Лион» может приобрести Азмуна зимой и отдать его в аренду «Зениту» до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://pro.fc-zenit.ru/Rostov/5/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского
1
2