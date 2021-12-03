Азмун прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на слухи о возможном уходе из петербургского клуба.

«Понятно, что любой игрок хочет прогрессировать, выступать в топовых чемпионатах, — приводит слова Азмуна официальный сайт петербургского клуба. — Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться в «Зените».

Также нападающий высказался о своем сотом матче за петербуржцев.

«Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько игр. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые фанаты. Очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в клубе, я готов делать свою работу» , — сказал он.

Азмун отметил, что его голы — это заслуга его партнеров по команде.

«Очень благодарен всем футболистам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда уступила, в твоих голах нет никакого смысла», — подытожил нападающий.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Лион» может приобрести Азмуна зимой и отдать его в аренду «Зениту» до конца сезона.