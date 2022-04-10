Гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» победу над «Уралом» на выезде

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Урал» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте встречи забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский.

На 84-й минуте «Урал» остался в меньшинстве — защитник Алексей Герасимов получил вторую желтую карточку.

Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.