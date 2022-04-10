Гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» победу над «Уралом» на выезде
«Крылья Советов» обыграли «Урал» благодаря голу Зиньковского
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Урал» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте встречи забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский.
На 84-й минуте «Урал» остался в меньшинстве — защитник Алексей Герасимов получил вторую желтую карточку.
Благодаря победе «Крылья Советов» опередили «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 24 матчах. «Урал» идет на 14-й строчке с 21 очком в 24 играх.
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|
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|4
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|
15
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|23
|4
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|21-32
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|
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
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|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
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|
|
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Краснодар
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|
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Далер Кузяев
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|6
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|1
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|1
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|
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|1
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