Спортдир «Крыльев» Корниленко доволен победой над «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошая игра. Думаю, болельщикам все понравилось. Мы реализовали только один момент, а создали намного больше. Игра получилась достаточно открытой, поздравляю наших болельщиков с победой. Против «Урала» всегда тяжело играть, тем более сейчас они достаточно плотно в обороне, им очень нужны очки. У них боевая команда, есть хорошие игроки. Сейчас такая ситуация, что любая команда может забирать очки независимо от положения в турнирной таблице. Так что мы очень довольны, забираем 3 очка и настраиваемся на положительные результаты во всех оставшихся матчах», — сказал Корниленко «СЭ».

После 24 матчей «Крылья Советов» занимают 7-ю строку в таблице Тинькофф РПЛ с 35 очками в активе. «Урал» идет на 15-м месте (21).