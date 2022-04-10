Защитник «Урала» Алексей Герасимов получил красную карточку в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Урала» Алексей Герасимов был удален с поля в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 84-й минуте встречи 28-летний россиянин получил вторую желтую карточку.

Матч с «Крыльями Советов» стал для Герасимова 19-м в сезоне-2021/22 в составе «Урала». Это первое удаление для футболиста в сезоне.