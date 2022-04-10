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«Урал» — «Крылья Советов»: защитник хозяев Герасимов получил красную карточку

Защитник «Урала» Алексей Герасимов получил красную карточку в матче с «Крыльями Советов»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов был удален с поля в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 84-й минуте встречи 28-летний россиянин получил вторую желтую карточку.

Матч с «Крыльями Советов» стал для Герасимова 19-м в сезоне-2021/22 в составе «Урала». Это первое удаление для футболиста в сезоне.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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Н. Новгород – Динамо
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9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
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Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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